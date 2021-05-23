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Увеличилось количество жертв среди участников марафона в Китае

Воскресенье, 23 мая 2021, 11:14
Фото: Pledge Times

Во время ультрамарафона, который проходил в субботу на северо-западе Китая, в результате необычайно холодной погоды погиб 21 участник этого соревнования. Ранее было известно о 20 погибших.

Источник: обновленные данные, которые приводит DW со ссылкой на китайские СМИ

Детали: Всего в марафоне участвовали 172 человека. Утром в воскресенье, 23 мая, нашли тело последнего пропавшего участника. При этом 151 бегун был спасен, 8 из спасенных получили травмы.

Среди погибших - одни из лучших китайских бегунов на длинные дистанции.

Трагедия вызвала возмущение общественности из-за отсутствия планирования на случай чрезвычайных ситуаций.

Предыстория: 100-километровый марафон начался в субботу утром у туристического места рядом с рекой Хуанхэ в пасмурную погоду. Бегуны были в шортах и ​​футболках при температуре в 6 градусов по Цельсию. Далее маршрут бегунов пролегал через глубокие каньоны и холмы на засушливом плато на высоте более 1000 метров.

В полдень, на 20-30-километровом отрезке марафона на горном участке посыпал град и начался сильный холодный дождь, сопровождавшийся порывистым ветром. Температура воздуха резко упала.

Именно тогда начали сообщать об исчезновении некоторых участников. Соревнования приостановили и стартовала масштабная поисковая операция с участием 1200 спасателей, беспилотников с тепловизорами и другого оборудования. Во время поисково-спасательных работ сразу были спасены 18 человек.

Спасательным работам помешал оползень, который произошел в результате непогоды, а также то, что только первые 24 километра бегового маршрута были проходными для автомобилей.

Темы: Китайспортпогода


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