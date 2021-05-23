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У Мінську екстрено приземлився літак Ryanair, до аеропорту прибули "швидкі" й сапери

Неділя, 23 травня 2021, 14:13
Фото: TUT.BY

У національному аеропорту "Мінськ" 23 травня незаплановано сів літак компанії Ryanair, який слідував за маршрутом Афіни-Вільнюс.

Джерело: TUT.BY, Onliner

Деталі: Очевидці кажуть, що в аеропорт приїхали пожежні автомобілі МНС і машини швидкої допомоги.

Пілоти повідомили про можливе мінування.

Зараз на місці працюють сапери.

 

Пасажири лайнера проходять повторний огляд.

Оновлено: Видання Наша Ніва пише, що повідомлення про замінування літака не підтвердилось, але прес-служба аеропорту поки не має даних про те, коли літак зможе продовжити свій рейс. Оскільки у подібних екстрених випадках передбачені додаткові перевірки.

Теми: авіанадзвичайна подія


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