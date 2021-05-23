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В Минске экстренно приземлился самолет Ryanair, в аэропорт прибыли "скорые" и саперы

Воскресенье, 23 мая 2021, 14:13
В Минске экстренно приземлился самолет Ryanair, в аэропорт прибыли скорые и саперы
Фото: TUT.BY

В национальном аэропорту "Минск" 23 мая незапланированно приземлился самолет компании Ryanair, который следовал по маршруту Афины-Вильнюс.

Источник: TUT.BY, Onliner

Детали: Очевидцы сообщают, что в аэропорт приехали пожарные автомобили МЧС и машины скорой помощи.

Пилоты подали сообщение о возможном минировании.

Сейчас на месте работают саперы.

 

Пассажиры лайнера проходят повторный досмотр.

Обновлено: Издание Наша Ніва пишет, что сообщение о заминировании самолета не подтвердилось, но пресс-служба аэропорта пока не располагает данными о том, когда самолет сможет продолжить свой рейс. Поскольку в подобных экстренных случаях предусмотрены дополнительные проверки.

По данным оппозиционного белорусского телеграмм-канала NЕХТА, на борту самолета Ryanair, который после сообщения о минировании внепланово приземлился в аэропорту Минска, находился Роман Протасевич, которого преследует режим Лукашенко. Протасевича задержали белорусские силовики.

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Темы: авиачрезвычайное происшествие
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