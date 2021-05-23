У Путіна розповіли про підготовку до можливої зустрічі із Зеленським

У Кремлі розповіли, що консультації щодо можливої ​​зустрічі президентів Росії та України Володимира Путіна й Володимира Зеленського тривають, проте стосовно тем спілкування ситуація "поки тупикова".

Джерело: прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує Інтерфакс

Деталі: Пєсков прокоментував інформацію про консультації з Україною щодо можливої ​​зустрічі Путіна та Зеленського.

Пряма мова: "Тупикові ситуації: наші українські візаві (...) говорять: "Ми будемо обговорювати Крим". Але якщо обговорювати Крим в плані розвитку прикордонного співробітництва - знаєте, Росія має прикордонне співробітництво по лінії регіонів з зарубіжними країнами - якщо в цьому плані, то я впевнений, що Путін буде готовий. Але якщо обговорювати щось інше, а не те, що Крим - регіон Російської Федерації, то ніхто не буде ніколи ні з ким це обговорювати".

Деталі: За словами Пєскова, ще потрібно "багато попрацювати, далі продовжити обмін думками".

Нагадаємо: Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ключовими умовами для зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна розмову про Донбас та Крим.