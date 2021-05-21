Кулеба назвав умови для зустрічі Зеленського і Путіна
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ключовими умовами для зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна розмову про Донбас та Крим.
Джерело: Кулеба в інтерв'ю "Радіо НВ"
Пряма мова: "Зустріч відбудеться тоді, коли ми, Київ, переконаємося, що на цій зустрічі ми зможемо предметно обговорити ті питання, які для нас є ключовими...
Ми не будемо зустрічатися з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і Крим".
Деталі: За словами Кулеби, зустріч Путіна і Зеленського народжується дуже важко.
Він додав, що українська сторона готова до розмови, і його головна тема - це припинення війни і мир в Україні.
При цьому Кулеба вважає, що рішення приймає в Росії Володимир Путін, а не хтось інший.
Міністр упевнений, що якщо ця зустріч відбудеться, то президент України буде дуже жорстко і принципово захищати українські інтереси.
Нагадаємо:
- Президент Володимир Зеленський сподівається завершити війну на Донбасі, інспіровану Росією, за президентсва Володимира Путіна, український лідер ще діє в рамках домовленостей, досягнутих із лідерами Росії, Німеччини та Франції в Парижі.
- Наразі між Україною та Росією йдуть переговори про можливість зустрічі президентів.