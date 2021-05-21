Кулеба назвав умови для зустрічі Зеленського і Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ключовими умовами для зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна розмову про Донбас та Крим.

Джерело: Кулеба в інтерв'ю "Радіо НВ"

Пряма мова: "Зустріч відбудеться тоді, коли ми, Київ, переконаємося, що на цій зустрічі ми зможемо предметно обговорити ті питання, які для нас є ключовими...

Ми не будемо зустрічатися з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і Крим".

Деталі: За словами Кулеби, зустріч Путіна і Зеленського народжується дуже важко.

Він додав, що українська сторона готова до розмови, і його головна тема - це припинення війни і мир в Україні.

При цьому Кулеба вважає, що рішення приймає в Росії Володимир Путін, а не хтось інший.

Міністр упевнений, що якщо ця зустріч відбудеться, то президент України буде дуже жорстко і принципово захищати українські інтереси.

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