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У Путина рассказали о подготовке к возможной встрече с Зеленским

Воскресенье, 23 мая 2021, 15:29
У Путина рассказали о подготовке к возможной встрече с Зеленским

В Кремле рассказали, что консультации по возможной встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского идут, но по темам общения ситуация "пока тупиковая".

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитирует Интерфакс

Детали: Песков прокомментировал информацию о консультациях с Украиной по возможной встрече Путина и Зеленского.

Прямая речь: "Тупиковые ситуации: наши украинские визави (...) говорят: "Мы будем обсуждать Крым". Но если обсуждать Крым в плане развития приграничного сотрудничества - знаете, Россия имеет приграничное сотрудничество по линии регионов с зарубежными странами - если в этом плане, то я уверен, что Путин будет готов. Но если обсуждать что-то другое, а не то, что Крым - регион Российской Федерации, то никто не будет никогда ни с кем это обсуждать".

Детали: По словам Пескова, еще предстоит "много поработать, дальше продолжить обмен мнениями".

Напомним: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ключевыми условиями для встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина разговор о Донбассе и Крыме.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЗеленскийКрымоккупация
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