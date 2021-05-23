На півночі Італії внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі загинули 9 людей. Пізніше кількість загиблих збільшилася до 13.

Про це пишуть низка італійських ЗМІ, серед яких Ansa та La Stampa.

🔴 #Piemonte, funivia #StresaMottarone: il 118 piemontese ha confermato che 9 persone sono decedute, mentre 2 minorenni sono stati elitrasportati in codice rosso a Torino. Proseguono le operazioni di Soccorso Alpino, @emergenzavvf, 118, @_Carabinieri_ e altri enti dello Stato. pic.twitter.com/ommsfJ4qm4 — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

Аварія сталася на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре, близько 13:00 23 травня.

Кабіна з людьми обірвалася в одній з найвищих точок канатної дороги, недалеко від кінця маршруту на вершині Моттароне, у лісистій та важкодоступній зоні. На місці працюють рятувальні служби.

Всього у кабіні було 11 пасажирів. За останніми повідомленнями, постраждало двоє дітей, їх евакуювали медичними гелікоптерами до Турина.

Зазначену канатну дорогу у 2014 році закривали на капітальне оновлення вартістю чотири мільйони євро, і знову запустили з серпня 2016 року.

Під час локдауну вона не працювала і прийняла перших пасажирів 24 квітня. Повідомляється, що 23 травня там спостерігався досить значний потік людей - у сонячний вихідний чимало туристів з’їхалися, щоб подивитися краєвид на озеро.

Європейська правда