На севере Италии в результате обрыва кабины на канатной дороге погибли 9 человек. Позже количество погибших увеличилось до 13.

Об этом пишут ряд итальянских СМИ, среди которых Ansa и La Stampa.

🔴 #Piemonte, funivia #StresaMottarone: il 118 piemontese ha confermato che 9 persone sono decedute, mentre 2 minorenni sono stati elitrasportati in codice rosso a Torino. Proseguono le operazioni di Soccorso Alpino, @emergenzavvf, 118, @_Carabinieri_ e altri enti dello Stato. pic.twitter.com/ommsfJ4qm4 — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

Авария произошла на канатной дороге Стреза-Моттароне, начинающийся от озера Маджоре, около 13:00 23 мая. Кабина с людьми оборвалась в одной из самых высоких точек, недалеко от конца канатной дороги на вершине Моттароне, в лесистой и труднодоступной зоне. На месте работают спасательные службы.

Всего в кабине было 11 пассажиров. По последним сообщениям, пострадали двое детей, их эвакуировали медицинскими вертолетами в Турин.

Указанную канатную дорогу в 2014 году закрывали на капитальное обновление стоимостью четыре миллиона евро, и снова запустили с августа 2016 года.

Во время локдауна она не работала и приняла первых пассажиров 24 апреля. Сообщается, что 23 мая там наблюдался довольно значительный поток людей - в солнечный выходной немало туристов съехались, чтобы посмотреть вид на озеро.

Европейская правда