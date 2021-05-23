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В Италии 9 погибших в результате обрыва кабины на канатной дороге

Воскресенье, 23 мая 2021, 16:12

На севере Италии в результате обрыва кабины на канатной дороге погибли 9 человек.

Об этом пишут ряд итальянских СМИ, среди которых Ansa и La Stampa.

Авария произошла на канатной дороге Стреза-Моттароне, начинающийся от озера Маджоре, около 13:00 23 мая. Кабина с людьми оборвалась в одной из самых высоких точек, недалеко от конца канатной дороги на вершине Моттароне, в лесистой и труднодоступной зоне. На месте работают спасательные службы.

Всего в кабине было 11 пассажиров. По последним сообщениям, пострадали двое детей, их эвакуировали медицинскими вертолетами в Турин.

Указанную канатную дорогу в 2014 году закрывали на капитальное обновление стоимостью четыре миллиона евро, и снова запустили с августа 2016 года.

Во время локдауна она не работала и приняла первых пассажиров 24 апреля. Сообщается, что 23 мая там наблюдался довольно значительный поток людей - в солнечный выходной немало туристов съехались, чтобы посмотреть вид на озеро.

Европейская правда

Темы: Италия


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