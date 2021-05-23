Кількість загиблих в результаті аварії на канатній дорозі в Італії збільшилася до 14 осіб.

Джерело: Ansa

🔴 #Piemonte, #funivia Stresa-#Mottarone: il bilancio definitivo del tragico incidente è di 13 vittime e due feriti gravi elitrasportati a Torino. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

Деталі: За останніми даними, всього в кабіні перебувало 15 осіб. 13 із них померли миттєво. Ще одна дитина померла згодом у лікарні.

Вижила лише одна дитина, вона перебуває в лікарні в Турині у важкому стані.

Повідомляється, що серед жертв є іноземці. Ідентифікація загиблих все ще триває.

Що передувало: На півночі Італії обірвалася кабіна на канатній дорозі. Раніше повідомлялося, що загинули 9 людей.