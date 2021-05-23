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Кількість жертв обриву кабіни в Італії зросла до 13, є іноземці

Неділя, 23 травня 2021, 19:40

Кількість загиблих в результаті аварії на канатній дорозі в Італії збільшилася до 13 осіб.

Джерело: Ansa

Деталі: За останніми даними, всього в кабіні перебувало 15 осіб. 13 із них померли миттєво.

Ще двоє дітей 9 і 5 років доставлені до лікарні в Турині.

Повідомляється, що серед жертв є іноземці. Ідентифікація загиблих все ще триває.

Що передувало: На півночі Італії обірвалася кабіна на канатній дорозі. Раніше повідомлялося, що загинули 9 людей.

Українська правда
Теми: Італія


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