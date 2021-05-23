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Кількість жертв обриву кабіни в Італії зросла до 14, є іноземці

Неділя, 23 травня 2021, 19:40
Кількість жертв обриву кабіни в Італії зросла до 14, є іноземці

Кількість загиблих в результаті аварії на канатній дорозі в Італії збільшилася до 14 осіб.

Джерело: Ansa

Деталі: За останніми даними, всього в кабіні перебувало 15 осіб. 13 із них померли миттєво. Ще одна дитина померла згодом у лікарні.

Вижила лише одна дитина, вона перебуває в лікарні в Турині у важкому стані.

Повідомляється, що серед жертв є іноземці. Ідентифікація загиблих все ще триває.

Що передувало: На півночі Італії обірвалася кабіна на канатній дорозі. Раніше повідомлялося, що загинули 9 людей.

Українська правда

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Теми: Італія
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