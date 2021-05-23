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У Києві за добу підтвердили 73 випадки коронавірусу

Неділя, 23 травня 2021, 17:01
У Києві за добу підтвердили 73 випадки коронавірусу
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві за добу 22 травня виявили 73 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 13 хворих померли і 2771 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано 17 хворих на коронавірус і 101 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Святошинському (19), Деснянському (13) та Солом'янському (10) районах.

Серед нових хворих – 45 жінок віком від 18 до 91 років, 25 чоловіків віком від 28 до 94 років, 2 дівчинки 10 та 16 років та 1 хлопець 17 років.

Що передувало: У Києві за добу 21 травня виявили 298 випадків коронавірусу, 10 хворих померли, 1934 одужали.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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