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COVID у Києві: майже 300 нових випадків і 10 смертей

Субота, 22 травня 2021, 13:52
COVID у Києві: майже 300 нових випадків і 10 смертей
фото Ельдара Сарахмана, УП

У Києві за добу 21 травня виявили 298 випадків коронавірусу, 10 хворих померли, 1934 одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано в столиці за добу 33 хворих на коронавірус, а також 126 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському (93), Святошинському (56) та в Дніпровському (33) районах.

Серед нових хворих – 171 жінка віком від 18 до 87 років, 103 чоловіки віком від 18 до 86 років, 13 дівчаток від 18 днів до 17 років та 11 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Що передувалоЗа добу 21 травня в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на COVID-19, госпіталізовано 1 665 осіб, летальних випадків – 178, одужало – 12 586 осіб.

Україна перебуває на 19 місці у світі та на 5 місці серед європейських країн за кількістю нових випадків коронавірусу. 

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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