В Киеве за сутки подтвердили 73 случая коронавируса

В Киеве за сутки 22 мая обнаружили 73 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 13 больных умерли и 2771 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы 17 больных коронавирусом и 101 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском (19), Деснянском (13) и Соломенском (10) районах.

Среди новых больных – 45 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 25 мужчин в возрасте от 28 до 94 лет, 2 девочки 10 и 16 лет и 1 парень 17 лет.

Что предшествовало: В Киеве за сутки 21 мая обнаружили 298 случаев коронавируса, 10 больных умерли, 1934 выздоровели.

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