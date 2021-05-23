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Стрілянина в Умані: поліція затримала громадянина Ізраїлю

Неділя, 23 травня 2021, 18:00
Стрілянина в Умані: поліція затримала громадянина Ізраїлю
фото поліції

За фактом стрілянини в Умані, внаслідок якої в суботу постраждали двоє хасидів, затримали 22-річного громадянина Ізраїлю.

Джерело: поліція Черкаської області

Дослівно: "Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та відібрали пояснення в очевидців, а також встановили особу зловмисника.

Ним виявився 22-річний громадянин Ізраїлю, який прибув до Умані.

У приміщенні готелю між чоловіками виник конфлікт, який переріс у стрілянину. Зловмисник поранив одного хасида в грудну клітку, іншого – в руку.  Після чого втік у невідомому напрямку ще до приїзду правоохоронців".

Деталі: Зараз чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Умань вирішується питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу.

У поліції також зазначили, що життю та здоров'ю поранених нічого не загрожує.

Що передувало: 22 травня в Умані внаслідок стрілянини у хасидському кварталі двоє громадян Ізраїлю отримали поранення.

Українська правда

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Теми: Черкаська областьУманьхасиди
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