Стрілянина в Умані: постраждали двоє хасидів

В Умані в суботу невідома особа відкрила вогонь у хасидському кварталі, двоє громадян Ізраїлю отримали поранення.

Джерело: повідомлення Нацполіції Черкаської області

Дослівно: "Близько 15:00 до поліції Уманщини надійшло повідомлення про те, що на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина. У результаті постраждали двоє чоловіків, громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні".

Деталі: Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства в Умані. Поліцейські зазначають, що наразі встановлюють людину, причетну до злочину.

Правоохоронці проводять огляд місця події, шукають речові докази та опитують свідків.

Зазначається, що стрілок втік з місця події до приїзду правоохоронців.

Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо: 21 травня на Львівщині поліцейські затримали зловмисника, вчинив стрілянину й поранив поліцейського і двох лісничих.