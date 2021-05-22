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Стрілянина в Умані: постраждали двоє хасидів

Субота, 22 травня 2021, 20:34
Ілюстративне фото

В Умані в суботу невідома особа відкрила вогонь у хасидському кварталі, двоє громадян Ізраїлю отримали поранення.

Джерело: повідомлення Нацполіції Черкаської області

Дослівно: "Близько 15:00 до поліції Уманщини надійшло повідомлення про те, що на вулиці Софії Перовської сталася стрілянина. У результаті постраждали двоє чоловіків, громадяни Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених до лікарні".

Деталі: Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства в Умані. Поліцейські зазначають, що наразі встановлюють людину, причетну до злочину.

Правоохоронці проводять огляд місця події, шукають речові докази та опитують свідків.

Зазначається, що стрілок втік з місця події до приїзду правоохоронців. 

Зібрані відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

Нагадаємо: 21 травня на Львівщині поліцейські затримали зловмисника, вчинив стрілянину й поранив поліцейського і двох лісничих.

Українська правда
Теми: Черкаська областьхасиди


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