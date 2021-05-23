Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Число жертв обрыва кабины в Италии возросло до 14, есть иностранцы

Воскресенье, 23 мая 2021, 19:40
Число жертв обрыва кабины в Италии возросло до 14, есть иностранцы

Число погибших в результате аварии на канатной дороге в Италии увеличилось до 14 человек.

Источник: Ansa

Детали: По последним данным, всего в кабине находилось 15 человек. 13 из них скончались мгновенно. Еще один ребенок умер позже в больнице.

Выжил только один ребенок, он находится в больнице в Турине в тяжелом состоянии.

Сообщается, что среди жертв есть и иностранцы. Идентификация погибших все еще продолжается.

Что предшествовало: На севере Италии оборвалась кабина на канатной дороге. Ранее сообщалось, что погибли 9 человек.

Украинская правда
Темы: Италия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Италия
В Италии объяснили, почему не присоединятся к "коалиции истребителей"
Почти 42°C жары: в Риме зафиксировали температурный рекорд
Итальянский суд решил, что домогательства "менее 10 секунд" не являются домогательствами
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...
Реклама: