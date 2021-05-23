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Число жертв обрыва кабины в Италии возросло до 13, есть иностранцы

Воскресенье, 23 мая 2021, 19:40

Число погибших в результате аварии на канатной дороге в Италии увеличилось до 13 человек.

Источник: Ansa

Детали: По последним данным, всего в кабине находилось 15 человек. 13 из них скончались мгновенно.

Еще двое детей 9 и 5 лет доставлены в больницу в Турине.

Сообщается, что среди жертв есть и иностранцы. Идентификация погибших все еще продолжается.

Что предшествовало: На севере Италии оборвалась кабина на канатной дороге. Ранее сообщалось, что погибли 9 человек.

Украинская правда
Темы: Италия


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