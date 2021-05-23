Число жертв обрыва кабины в Италии возросло до 13, есть иностранцы
Воскресенье, 23 мая 2021, 19:40
Число погибших в результате аварии на канатной дороге в Италии увеличилось до 13 человек.
Источник: Ansa
🔴 #Piemonte, #funivia Stresa-#Mottarone: il bilancio definitivo del tragico incidente è di 13 vittime e due feriti gravi elitrasportati a Torino.— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021
Детали: По последним данным, всего в кабине находилось 15 человек. 13 из них скончались мгновенно.
Еще двое детей 9 и 5 лет доставлены в больницу в Турине.
Сообщается, что среди жертв есть и иностранцы. Идентификация погибших все еще продолжается.
Что предшествовало: На севере Италии оборвалась кабина на канатной дороге. Ранее сообщалось, что погибли 9 человек.
Украинская правда