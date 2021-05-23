Число погибших в результате аварии на канатной дороге в Италии увеличилось до 14 человек.

Источник: Ansa

🔴 #Piemonte, #funivia Stresa-#Mottarone: il bilancio definitivo del tragico incidente è di 13 vittime e due feriti gravi elitrasportati a Torino. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 23, 2021

Детали: По последним данным, всего в кабине находилось 15 человек. 13 из них скончались мгновенно. Еще один ребенок умер позже в больнице.

Выжил только один ребенок, он находится в больнице в Турине в тяжелом состоянии.

Сообщается, что среди жертв есть и иностранцы. Идентификация погибших все еще продолжается.

Что предшествовало: На севере Италии оборвалась кабина на канатной дороге. Ранее сообщалось, что погибли 9 человек.