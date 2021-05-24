Через виверження вулкану в Конго загинуло щонайменше 15 людей – Reuters

Щонайменше 15 людей загинули внаслідок виверження вулкану в Конго.

Джерело: Reuters

Деталі: 9 людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, четверо з них – ті, хто намагався втекти з в'язниці Мунцензе в Гомі.

Двоє людей згоріли заживо.

Як повідомляє видання, ця цифра, ймовірно, значно зростатиме.

Репортер Reuters побачив двох людей, які загинули внаслідок первинного виверження в селі на півночі від Гоми, а свідки говорили про загиблих та зниклих родичів.

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