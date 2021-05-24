Через виверження вулкану в Конго загинуло щонайменше 15 людей – Reuters
Понеділок, 24 травня 2021, 00:28
Щонайменше 15 людей загинули внаслідок виверження вулкану в Конго.
Джерело: Reuters
Деталі: 9 людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, четверо з них – ті, хто намагався втекти з в'язниці Мунцензе в Гомі.
Двоє людей згоріли заживо.
Як повідомляє видання, ця цифра, ймовірно, значно зростатиме.
Репортер Reuters побачив двох людей, які загинули внаслідок первинного виверження в селі на півночі від Гоми, а свідки говорили про загиблих та зниклих родичів.
Передісторія:
- Один з найактивніших вулканів в світі - Ньїрагонго на сході Демократичної Республіки Конго – почав вивергатися.