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Вулкан в Конго почав перше за 19 років виверження — люди рятуються втечею

Неділя, 23 травня 2021, 00:29
Tom_Peyre_Costa / TWITTER

Один з найактивніших вулканів в світі - Ньїрагонго на сході Демократичної Республіки Конго – почав вивергатися.

Джерело: BBC, Reuters

Деталі: Зазначається, що жителі міста Гома, що знаходиться поряд, почали рятуватися втечею, хапаючи матраси і тікаючи до кордону з сусідньою Руандою. Електрика була відключена в більшій частині міста, а телефонні лінії були зайняті. У Гомі живуть близько 2 мільйони осіб.

Даріо Тедескі, вулканолог з Гоми, сказав Reuters, що  Гома, схоже, не наражається на небезпеку.

Тим не менш, людям рекомендовано евакуюватися в бік міста Саку. Представник уряду Конго Патрік Муйя сказав, що влада уважно стежить за ситуацією, закликаючи населення зберігати спокій.

Останнє виверження Ньїрагонго відбулося в 2002 році. Після того, як лава потекла в Гому, 250 осіб загинули і 120 тисяч залишилися без даху над головою. Найсмертоносніше виверження було в 1977 році – тоді загинули понад 600 осіб.



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