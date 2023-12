Вулкан в Конго почав перше за 19 років виверження — люди рятуються втечею

Один з найактивніших вулканів в світі - Ньїрагонго на сході Демократичної Республіки Конго – почав вивергатися.

Джерело: BBC, Reuters

Деталі: Зазначається, що жителі міста Гома, що знаходиться поряд, почали рятуватися втечею, хапаючи матраси і тікаючи до кордону з сусідньою Руандою. Електрика була відключена в більшій частині міста, а телефонні лінії були зайняті. У Гомі живуть близько 2 мільйони осіб.

Даріо Тедескі, вулканолог з Гоми, сказав Reuters, що Гома, схоже, не наражається на небезпеку.

Тим не менш, людям рекомендовано евакуюватися в бік міста Саку. Представник уряду Конго Патрік Муйя сказав, що влада уважно стежить за ситуацією, закликаючи населення зберігати спокій.

WATCH: Nyiragongo volcano in Eastern DR Congo erupts. The volcano, situated a few kilometres from #Rwanda 's Rubavu town, last erupted in January 2002. pic.twitter.com/uuEry4hmrI

Останнє виверження Ньїрагонго відбулося в 2002 році. Після того, як лава потекла в Гому, 250 осіб загинули і 120 тисяч залишилися без даху над головою. Найсмертоносніше виверження було в 1977 році – тоді загинули понад 600 осіб.

BREAKING Mr Nyiragongo in DRC is erupting - video from colleagues in DRC. Hoping people can get away pic.twitter.com/vL8hm6vjPE