Из-за извержения вулкана в Конго погибли минимум 15 человек – Reuters
Понедельник, 24 мая 2021, 00:28
По меньшей мере, 15 человек погибли в результате извержения вулкана в Конго.
Источник: Reuters
Детали: 9 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, четверо из них – те, кто пытался бежать из тюрьмы Мунцензе в Гоме.
Два человека сгорели заживо.
Как сообщает издание, эта цифра, вероятно, будет значительно расти.
Репортер Reuters увидел двух людей, погибших в результате первичного извержения в деревне на севере от Гомы, а свидетели говорили о погибших и пропавших родственниках.
Предыстория:
- Один из самых активных вулканов в мире - Ньирагонго на востоке Демократической Республики Конго - начал извергаться.