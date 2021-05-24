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Из-за извержения вулкана в Конго погибли минимум 15 человек – Reuters

Понедельник, 24 мая 2021, 00:28
Из-за извержения вулкана в Конго погибли минимум 15 человек – Reuters

По меньшей мере, 15 человек погибли в результате извержения вулкана в Конго.

Источник: Reuters

Детали: 9 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, четверо из них – те, кто пытался бежать из тюрьмы Мунцензе в Гоме.

Два человека сгорели заживо.

Как сообщает издание, эта цифра, вероятно, будет значительно расти.

Репортер Reuters увидел двух людей, погибших в результате первичного извержения в деревне на севере от Гомы, а свидетели говорили о погибших и пропавших родственниках.

Предыстория:

  • Один из самых активных вулканов в мире - Ньирагонго на востоке Демократической Республики Конго - начал извергаться.

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Темы: Африка
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