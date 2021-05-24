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Несовершеннолетняя выпала с окна многоэтажки в Ивано-Франковске

Понедельник, 24 мая 2021, 00:50

В Ивано-Франковске полиция расследует обстоятельства травмирования 13-летней девушки, которая упала с высоты 4-го этажа.

Источник: Полиция Ивано-Франковской области

Дословно: "После проверки будет дана правовая квалификация события. На месте правоохранители проводят все необходимые следственные действия и выясняют детали этого инцидента".

Детали: 23 мая около 21 часов в полицию поступило сообщение о падении девушки из окна многоэтажки на улице Галицкая.

Сейчас несовершеннолетнюю госпитализировано в медицинское учреждение с многочисленными травмами.

Напомним: В Дарницком районе Киева в феврале погибла 15-летняя девушка, выпав с балкона 16-го этажа.

Днем ранее,16 февраля,13-летняя девочка погибла в результате падения с балкона 14 этажа дома в Дарницком районе Киева.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковскдети


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