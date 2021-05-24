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Під час вечірки у США сталася стрілянина, двоє загиблих

Понеділок, 24 травня 2021, 04:31

Учасники вечірки у Нью-Джерсі влаштували стрілянину, у результаті якої двоє людей загинули, а ще 12 отримали поранення.

Джерело: АР із посиланням на поліцію штату

Деталі: Жертвами стрілянини стали 30-річний чоловік та 25-річна жінка, 12 поранених доправили у лікарні.

Як повідомляє місцева поліція, учасниками вечірки у стилі 90-х були понад 100 людей.

Ближче до півночі пролунало 15 пострілів.

Налякані люди ховалися в автомобілях або просили прихистку в сусідніх будинках.

Нагадаємо: Озброєний чоловік у березні відкрив вогонь у супермаркеті в американському місті Боулдер, вбивши 10 осіб, включно із поліцейським. 

Теми: СШАкримінал


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