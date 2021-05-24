Во время вечеринки в США произошла стрельба, двое погибших
Понедельник, 24 мая 2021, 04:31
Участники вечеринки в Нью-Джерси устроили стрельбу, в результате которой два человека погибли, а еще 12 получили ранения.
Источник: АР со ссылкой на полицию штата
Детали: Жертвами стрельбы стали 30-летний мужчина и 25-летняя женщина, 12 раненых доставили в больницу.
Как сообщает местная полиция, участниками вечеринки в стиле 90-х были более 100 человек.
Ближе к полуночи прозвучало 15 выстрелов.
Напуганные люди прятались в автомобилях или просили убежища в соседних домах.
Напомним: Вооруженный мужчина в марте открыл огонь в супермаркете в американском городе Боулдер, убив 10 человек, включая полицейского.