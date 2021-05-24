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Во время вечеринки в США произошла стрельба, двое погибших

Понедельник, 24 мая 2021, 04:31

Участники вечеринки в Нью-Джерси устроили стрельбу, в результате которой два человека погибли, а еще 12 получили ранения.

Источник: АР со ссылкой на полицию штата

Детали: Жертвами стрельбы стали 30-летний мужчина и 25-летняя женщина, 12 раненых доставили в больницу.

Как сообщает местная полиция, участниками вечеринки в стиле 90-х были более 100 человек.

Ближе к полуночи прозвучало 15 выстрелов.

Напуганные люди прятались в автомобилях или просили убежища в соседних домах.

Напомним: Вооруженный мужчина в марте открыл огонь в супермаркете в американском городе Боулдер, убив 10 человек, включая полицейского.

Темы: СШАкриминал


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