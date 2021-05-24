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Україна повернулася в 5-ку лідерів у Європі за поширенням коронавірусу

Понеділок, 24 травня 2021, 05:33

За минулу добу у світі діагностували майже 478 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна займає 28 місце у світі, 5 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 222 тисяч нових інфікувань, у Бразилії – понад 36 тисяч, в Аргентині – понад 24 тисяч.

Окрім того, понад 21 тисячу хворих зареєстрували у Колумбії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США і Франція.

Україна серед країн світу займає 28 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 5 позицію.

 

Померли за добу майже 10 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 148 529 152. Наразі нараховується понад 15 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 478 186 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • Протягом суботи, 22 травня, в Україні виявили 2533 нових випадки коронавірусної хвороби, померло від вірусу 89 українців.

Українська правда
Теми: коронавірус


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