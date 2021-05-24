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Украина вернулась в 5-ку лидеров в Европе по распространению коронавируса

Понедельник, 24 мая 2021, 05:33
Украина вернулась в 5-ку лидеров в Европе по распространению коронавируса

За минувшие сутки в мире диагностировали почти 478 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина занимает 28 место в мире, 5 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 222 тысяч новых заражений, в Бразилии – более 36 000, в Аргентине – более 24 тысяч.

Кроме того, более 21 000 больных зарегистрировали в Колумбии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся США и Франция.

Украина среди стран мира занимает 28 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 5 позицию.

 

Умерли за сутки почти 10 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 148 529 152. Сейчас насчитывается более 15 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 478 186 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • В течение субботы, 22 мая, в Украине обнаружили 2533 новых случая коронавирусной болезни, умерли от вируса 89 украинцев.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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