Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ізраїль скасовує карантинні обмеження

Понеділок, 24 травня 2021, 07:14

Ізраїль з 1 червня скасовує для жителів країни введені раніше карантинні обмеження.

Джерело: DW із посиланням на МОЗ Ізраїлю

Дослівно: "Вперше з початку пандемії всі обмеження на території Ізраїлю будуть зняті з 1 червня".

Деталі: У той же час, однак, обмеження для туристів з-за кордону залишаться в силі і, можливо, навіть будуть посилені, щоб запобігти завезення штамів вірусу.

В Ізраїлі понад п'ять млн осіб (55% населення) вже двічі вакциновані проти коронавірусу.

Доступ у ресторани, бари і спортзали мають тільки повністю щеплені або ті, що видужали, з "зеленим паспортом".

З червня люди, які не пройшли вакцинацію, також матимуть доступ до цих закладів.

Нагадаємо: В Ізраїлі у неділю, 7 березня, послабили карантинні обмеження. Для вакцинованих громадян свої двері відкрили кафе та ресторани.

Теми: Ізраїлькарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна повернулася в 5-ку лідерів у Європі за поширенням коронавірусу

відеоАвтотроща в Києві: легковик опинився під палаючою вантажівкою

Неповнолітня випала з вікна багатоповерхівки в Івано-Франківську

Опозиція Білорусі: літак Ryanair погрожували збити, до Вільнюса полетіли не всі

фотоУ Києві пройшла акція на підтримку затриманого в Мінську опозиціонера

Протасевич перед затриманням казав, що на нього чекає смертна кара - ЗМІ

Усі новини...
Ізраїль
У Британії пройшли багатотисячні акції на підтримку Палестини
Блінкен поїде з візитом на Західний берег — Reuters
Єгипет провів посередницькі переговори з палестинцями та Ізраїлем
Останні новини
07:14
Ізраїль скасовує карантинні обмеження
06:15
Канада закликала Білорусь звільнити Протасевича
05:33
Україна повернулася в 5-ку лідерів у Європі за поширенням коронавірусу
04:31
Під час вечірки у США сталася стрілянина, двоє загиблих
03:17
відеоАвтотроща в Києві: легковик опинився під палаючою вантажівкою
02:55
США вимагають негайно звільнити Протасевича
02:18
Міжнародні організації відправляють допомогу сектору Гази
01:38
Дії Лукашенка завдають шкоди міжнародній репутації Білорусі – посол США
00:50
Неповнолітня випала з вікна багатоповерхівки в Івано-Франківську
00:28
Через виверження вулкану в Конго загинуло щонайменше 15 людей – Reuters
Усі новини...