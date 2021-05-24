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Ізраїль скасовує карантинні обмеження

Понеділок, 24 травня 2021, 07:14
Ізраїль скасовує карантинні обмеження

Ізраїль з 1 червня скасовує для жителів країни введені раніше карантинні обмеження.

Джерело: DW із посиланням на МОЗ Ізраїлю

Дослівно: "Вперше з початку пандемії всі обмеження на території Ізраїлю будуть зняті з 1 червня".

Деталі: У той же час, однак, обмеження для туристів з-за кордону залишаться в силі і, можливо, навіть будуть посилені, щоб запобігти завезення штамів вірусу.

В Ізраїлі понад п'ять млн осіб (55% населення) вже двічі вакциновані проти коронавірусу.

Доступ у ресторани, бари і спортзали мають тільки повністю щеплені або ті, що видужали, з "зеленим паспортом".

З червня люди, які не пройшли вакцинацію, також матимуть доступ до цих закладів.

Нагадаємо: В Ізраїлі у неділю, 7 березня, послабили карантинні обмеження. Для вакцинованих громадян свої двері відкрили кафе та ресторани.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїлькарантин
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