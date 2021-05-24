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Израиль отменяет карантин

Понедельник, 24 мая 2021, 07:14

Израиль с 1 июня отменяет для жителей страны введенные ранее карантинные ограничения.

Источник: DW со ссылкой на Минздрав Израиля

Дословно: "Впервые с начала пандемии все ограничения на территории Израиля будут сняты с 1 июня".

Детали: В то же время, однако, ограничения для туристов из-за рубежа останутся в силе и, возможно, даже будут усилены, чтобы предотвратить завоз штаммов вируса.

В Израиле более пяти млн человек (55% населения) уже дважды вакцинированы против коронавируса.

Доступ в рестораны, бары и спортзалы имеют только полностью привитые или выздоровевшие с "зеленым паспортом".

С июня люди, которые не прошли вакцинацию, также будут иметь доступ в эти учреждения.

Напомним: В Израиле в воскресенье, 7 марта, ослабили карантин. Для вакцинированных граждан свои двери открыли кафе и рестораны.

Темы: Израилькарантин


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