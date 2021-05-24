У неділю 23 травня в Україні зафіксували 1 334 випадків захворювання на COVID-19, одужали 6 999 осіб, померли 68 хворих.

Джерело: Телеграм-канал "Коронавірус у регіонах" і МОЗ

Деталі: Така відносно невисока кількість випадків коронавірусу за добу зафіксована вперше з 12 серпня 2020 року (статистика за 11 серпня).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Госпіталізували в неділю 1 019 осіб із коронавірусом чи підозрою на нього.

Загалом за час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 183 855 осіб, із них одужали 1 957 560, померли 49 436 осіб.

З 24 лютого проти коронавірусу SARS CoV 2 у країні щеплено 978 352 особи. Повністю імунізовані, отримавши обидві дози вакцини, – 75 787 осіб.

23 травня першу дозу вакцини отримала 321 людина, другу дозу – 1 004 людини.

МОЗ

Нагадаємо: За минулу добу у світі діагностували майже 478 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині.

Україна за добовим приростом хворих займає 28 місце у світі, 5-те в Європі.