В воскресенье 23 мая в Украине зафиксировали 1 334 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 6 999 человек, умерли 68 больных.

Источник: Телеграмм канал "Коронавирус в регионах" и МОЗ

Детали: Такое относительно невысокое количество случаев коронавируса за сутки зафиксировано впервые с 12 августа 2020 года (статистика за 11 августа).

За последние сутки наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Госпитализировали в воскресенье 1 019 человек с коронавирусом или подозрением на него.

Всего за время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 183 855 человек, из них выздоровели 1 957 560, умерли 49 436 человек.

С 24 февраля против коронавируса SARS CoV 2 в стране привито 978 352 человека. Полностью иммунизированы, получив обе дозы вакцины, – 75 787 человек.

23 мая первую дозу вакцины получила 321 человек, вторую дозу – 1 004 человека.

МОЗ

Напомним: За минувшие сутки в мире диагностировали почти 478 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине.

Украина по суточному приросту больных занимает 28-е место в мире, 5-е в Европе.