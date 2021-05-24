Впервые за 9 месяцев количество случаев COVID снизилось до 1 334 за сутки
В воскресенье 23 мая в Украине зафиксировали 1 334 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 6 999 человек, умерли 68 больных.
Источник: Телеграмм канал "Коронавирус в регионах" и МОЗ
Детали: Такое относительно невысокое количество случаев коронавируса за сутки зафиксировано впервые с 12 августа 2020 года (статистика за 11 августа).
За последние сутки наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), г. Киев (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.
Госпитализировали в воскресенье 1 019 человек с коронавирусом или подозрением на него.
Всего за время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 183 855 человек, из них выздоровели 1 957 560, умерли 49 436 человек.
С 24 февраля против коронавируса SARS CoV 2 в стране привито 978 352 человека. Полностью иммунизированы, получив обе дозы вакцины, – 75 787 человек.
23 мая первую дозу вакцины получила 321 человек, вторую дозу – 1 004 человека.
Напомним: За минувшие сутки в мире диагностировали почти 478 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине.
Украина по суточному приросту больных занимает 28-е место в мире, 5-е в Европе.