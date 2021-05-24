У Росії хочуть використовувати ув'язнених замість праці мігрантів

Міністр юстиції Росії Костянтин Чуйченко вважає правильною пропозицію глави Федеральної служби виконання покарань активніше використовувати ув'язнених замість трудових мігрантів, в тому числі на великих будівництвах.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова Чуйченко: "Ідея про заміщення праці мігрантів, мені здається, вона правильна, тому що можна створювати виправні центри на великих будівництвах, на великих об'єктах, і особи, які відбувають покарання, вони мають кваліфікацію, щоб виконувати цю роботу".

Деталі: За його словами, "треба рухатися в усіх напрямках, створювати місця". Чуйченко вважає цікавими великі інвестиційні проекти, де чисельність осіб, які відбувають покарання у вигляді виправних робіт, становитиме тисячу і більше осіб.

Глава Мін'юсту РФ підкреслив, що створення виправних центрів дозволить засудженим реалізувати право на заміну покарання.

За його словами, зараз в Росії близько 180 тисяч осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, мають право перейти на відбування покарання у вигляді виправних робіт, але на сьогоднішній день створено лише 8 тисяч місць у виправних центах.

Він додав, що це рішення має важливе економічне і соціальне значення, тому що люди "не відриваються від суспільства, отримують зарплату, можуть виконувати свої зобов'язання, які випливають з рішення судів".

Глава Мін'юсту РФ заявив, що зараз ведуть переговори з бізнесом, укладають угоди, щоб найближчим часом збільшити кількість виправних центрів та місць.

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