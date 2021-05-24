В России хотят использовать заключенных вместо труда мигрантов
Министр юстиции России Константин Чуйченко считает правильным предложение главы Федеральной службы исполнения наказаний активнее использовать заключенных вместо трудовых мигрантов, в том числе на крупных стройках.
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь Чуйченко: "Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу".
Детали: По его словам, "надо двигаться по всем направлениям, создавать места". Чуйченко считает интересными крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек.
Глава Минюста РФ подчеркнул, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.
По его словам, сейчас в России порядка 180 тысяч лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти на отбытие наказание в виде исправительных работ, но на сегодняшний день создано только 8 тысяч мест в исправительных центах.
Он добавил, что это решение имеет важное экономическое и социальное значение, потому что люди "не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов".
Глава Минюста РФ заявил, что сейчас ведут переговоры с бизнесом, заключают соглашения, чтобы в ближайшее время увеличить количество исправительных центров и мест.
Предыстория:
- Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил активнее использовать труд заключенных вместо трудовых мигрантов из-за рубежа. По его мнению, это позволит решить много проблем, связанных с нехваткой рабочей силы в некоторых регионах РФ.