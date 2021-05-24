В России хотят использовать заключенных вместо труда мигрантов

Министр юстиции России Константин Чуйченко считает правильным предложение главы Федеральной службы исполнения наказаний активнее использовать заключенных вместо трудовых мигрантов, в том числе на крупных стройках.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь Чуйченко: "Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах, и лица, которые отбывают наказание, они обладают квалификацией, чтобы выполнять эту работу".

Детали: По его словам, "надо двигаться по всем направлениям, создавать места". Чуйченко считает интересными крупные инвестиционные проекты, где численность лиц, которые отбывают наказание в виде исправительных работ, будет составлять тысячу и более человек.

Глава Минюста РФ подчеркнул, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.

По его словам, сейчас в России порядка 180 тысяч лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, имеют право перейти на отбытие наказание в виде исправительных работ, но на сегодняшний день создано только 8 тысяч мест в исправительных центах.

Он добавил, что это решение имеет важное экономическое и социальное значение, потому что люди "не отрываются от общества, получают зарплату, могут выполнять свои обязательства, которые вытекают из решения судов".

Глава Минюста РФ заявил, что сейчас ведут переговоры с бизнесом, заключают соглашения, чтобы в ближайшее время увеличить количество исправительных центров и мест.

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