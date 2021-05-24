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COVID у Києві: одужань у 15 разів більше, ніж нових хворих

Понеділок, 24 травня 2021, 12:28
COVID у Києві: одужань у 15 разів більше, ніж нових хворих
Фото КМДА

За добу 23 травня у столиці зареєстрували 125 нових випадків коронавірусу, водночас одужали 1959 хворих.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "125 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 6 людей. Одужали минулої доби 1959 людей".

Деталі: Серед нових хворих 73 жінки віком від 20 до 86 років та 48 чоловіків віком від 32 до 82 років. А також 1 дівчинка віком 11 років і 3 хлопчики 7, 14 та 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 22 хворих на коронавірус, а також 68 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Шевченківському (58), у Святошинському (21) та в Солом‘янському (19) районах.

Загалом станом на 24 травня у столиці уже 204 276 підтверджених випадків коронавірусу, померли 5023 людини, подолали вірус 146 931 мешканець столиці.

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Передісторія:

  • У неділю 23 травня в Україні зафіксували 1 334 випадків захворювання на COVID-19, одужали 6 999 осіб, померли 68 хворих. Така відносно невисока кількість випадків коронавірусу за добу зафіксована вперше з 12 серпня 2020 року. 

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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