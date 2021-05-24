Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID в Киеве: выздоровлений в 15 раз больше, чем новых больных

Понедельник, 24 мая 2021, 12:28
Фото КГГА

За сутки 23 мая в столице зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса, вместе с тем выздоровели 1 959 больных.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "125 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 6 человек. Выздоровели за прошедшие сутки 1959 человек".

Детали: Среди новых больных 73 женщины в возрасте от 20 до 86 лет и 48 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет. А также 1 девочка в возрасте 11 лет и 3 мальчика 7, 14 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 22 больных коронавирусом, а также 68 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском (58), в Святошинском (21) и в Соломенском (19) районах.

Всего по состоянию на 24 мая в столице уже 204 276 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 5023 человека, преодолели вирус 146 931 житель столицы.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория:

  • В воскресенье 23 мая в Украине зафиксировали 1 334 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 6 999 человек, умерли 68 больных. Такое относительно невысокое количество случаев коронавируса за сутки зафиксировано впервые с 12 августа 2020 года.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава Ryanair: Посадка в Минске - государственное похищения, на борту могли быть КГБисты

В ОПУ сравнили посадку самолета Ryanair со "спецоперацией по вагнеровцам"

аудиоВ сети появился фрагмент разговора диспетчера аэропорта Минска с пилотом Ryanair

Суд снова отменил победу Вирастюка на довыборах в Раду

"Слуга народа" исключила из фракции Шевченко, который восхищается Лукашенко

Авиакомпании начали облетать территорию Беларуси, не дожидаясь официальных решений – СМИ

Все новости...
Киев
Фонд госимущества просит Кличко запретить застройку земель государственного агрокомбината в Киеве
Под Киевом в ДТП с грузовиком погибли 3 человека: 2 машины сгорели
Авария в Киеве: легковушка оказался под горящим грузовиком
Последние новости
13:33
Лукашенко утвердил жесткие ограничения по СМИ и митингам
13:29
Россия пообещала не бросить Беларусь в беде
13:16
фотоФискалы обыскивают Криворожский горсовет
13:11
Ученые исследовали, как просмотр телевизора ухудшает наши умственные способности
13:09
УЗ запускает поезд, который соединит три туристических региона
12:59
картаУкраине прогнозируют солнце и до 25 градусов тепла
12:43
Wizz Air направила рейс Киев-Таллинн в обход Беларуси
12:41
Крымские оккупанты хотят посадить на 9 лет главу Меджлиса Чубарова
12:28
COVID в Киеве: выздоровлений в 15 раз больше, чем новых больных
12:28
Глава Ryanair: Посадка в Минске - государственное похищения, на борту могли быть КГБисты
Все новости...