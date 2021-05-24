COVID в Киеве: выздоровлений в 15 раз больше, чем новых больных

За сутки 23 мая в столице зарегистрировали 125 новых случаев коронавируса, вместе с тем выздоровели 1 959 больных.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "125 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 6 человек. Выздоровели за прошедшие сутки 1959 человек".

Детали: Среди новых больных 73 женщины в возрасте от 20 до 86 лет и 48 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет. А также 1 девочка в возрасте 11 лет и 3 мальчика 7, 14 и 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 22 больных коронавирусом, а также 68 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском (58), в Святошинском (21) и в Соломенском (19) районах.

Всего по состоянию на 24 мая в столице уже 204 276 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 5023 человека, преодолели вирус 146 931 житель столицы.

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