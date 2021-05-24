"Паспорти вакцинації" мають з'явитися в Україні з липня

Влада планує запустити в обіг "паспорти вакцинації" для українців з 1 липня.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На нараді 24 травня глава держави Володимир Зеленський поцікавився процесом підготовки "паспортів вакцинації".

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у Європейському Союзі.

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