"Паспорти вакцинації" мають з'явитися в Україні з липня
Понеділок, 24 травня 2021, 14:55
Влада планує запустити в обіг "паспорти вакцинації" для українців з 1 липня.
Джерело: Офіс президента
Деталі: На нараді 24 травня глава держави Володимир Зеленський поцікавився процесом підготовки "паспортів вакцинації".
Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у Європейському Союзі.
Передісторія:
- ЄС готується відкрити кордони для туристів та вимагає, щоб інші країни оформлювали свої довідки про вакцинацію за тими самими вимогами, які діють для його паспортів.
- Український МОЗ зазначав, що "паспорти вакцинації", що підтверджують щеплення від коронавірусу, можуть запровадити в Україні з 1 липня. Поки що робоча назва документа – ковідний сертифікат.
Українська правда