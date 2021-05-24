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"Паспорти вакцинації" мають з'явитися в Україні з липня

Понеділок, 24 травня 2021, 14:55
Паспорти вакцинації мають з'явитися в Україні з липня

Влада планує запустити в обіг "паспорти вакцинації" для українців з 1 липня.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На нараді 24 травня глава держави Володимир Зеленський поцікавився процесом підготовки "паспортів вакцинації".

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у Європейському Союзі.

Передісторія:

  • ЄС готується відкрити кордони для туристів та вимагає, щоб інші країни оформлювали свої довідки про вакцинацію за тими самими вимогами, які діють для його паспортів.
  • Український МОЗ зазначав, що "паспорти вакцинації", що підтверджують щеплення від коронавірусу, можуть запровадити в Україні з 1 липня. Поки що робоча назва документа – ковідний сертифікат.

Українська правда

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Теми: вакцинаціяУкраїнакоронавірус
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