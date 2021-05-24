"Паспорта вакцинации" должны появиться в Украине с июля
Понедельник, 24 мая 2021, 14:55
Власти планируют запустить в оборот "паспорта вакцинации" для украинцев с 1 июля.
Источник: Офис президента
Детали: На совещании 24 мая глава государства Владимир Зеленский поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации".
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе.
Предыстория:
- ЕС готовится открыть границы для туристов и требует, чтобы другие страны оформляли свои справки о вакцинации по тем же требованиям, которые действуют для его паспортов.
- Украинский Минздрав отмечал, что "паспорта вакцинации", подтверждающие прививки от коронавируса, могут ввести в Украине с 1 июля. Пока рабочее название документа - ковидный сертификат.