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"Паспорта вакцинации" должны появиться в Украине с июля

Понедельник, 24 мая 2021, 14:55
Паспорта вакцинации должны появиться в Украине с июля

Власти планируют запустить в оборот "паспорта вакцинации" для украинцев с 1 июля.

Источник: Офис президента

Детали: На совещании 24 мая глава государства Владимир Зеленский поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации".

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Предыстория:

  • ЕС готовится открыть границы для туристов и требует, чтобы другие страны оформляли свои справки о вакцинации по тем же требованиям, которые действуют для его паспортов.
  • Украинский Минздрав отмечал, что "паспорта вакцинации", подтверждающие прививки от коронавируса, могут ввести в Украине с 1 июля. Пока рабочее название документа - ковидный сертификат.

Темы: вакцинацияУкраинакоронавирус
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