"Паспорта вакцинации" должны появиться в Украине с июля

Власти планируют запустить в оборот "паспорта вакцинации" для украинцев с 1 июля.

Источник: Офис президента

Детали: На совещании 24 мая глава государства Владимир Зеленский поинтересовался процессом подготовки "паспортов вакцинации".

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

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