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Шмигаль: В Україні 9 тижнів покращується ситуація щодо COVID

Понеділок, 24 травня 2021, 15:06
Шмигаль: В Україні 9 тижнів покращується ситуація щодо COVID
Фото kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірус – усі епідемічні показники покращуються дев'ятий тиждень поспіль.

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради 24 травня

Пряма мова: "Уся Україна перебуває у "жовтій" зоні. У Донецькій області є незначне перевищення відсотка від епідпорогу, однак усі інші показники залишаються в нормі".

Деталі: За словами Шмигаля, на сьогодні зайнято 19,4 тисячі ліжок, що майже вдвічі менше, ніж було під час піку захворюваності. Також планомірно зменшується кількість активних хворих – наразі нездужають 176 тисяч осіб.

Прем’єр повідомив, що в країні провели 1 054 139 щеплень проти COVID-19 – понад 978 тисяч осіб отримали першу дозу, і майже 76 тисяч – закінчили вакцинацію другою дозою.

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Передісторія:

  • У неділю 23 травня в Україні зафіксували 1 334 випадків захворювання на COVID-19, одужали 6 999 осіб, померли 68 хворих. Така відносно невисока кількість випадків коронавірусу за добу зафіксована вперше з 12 серпня 2020 року. 

Українська правда
Теми: Шмигаль коронавірус
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