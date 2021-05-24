Шмигаль: В Україні 9 тижнів покращується ситуація щодо COVID

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірус – усі епідемічні показники покращуються дев'ятий тиждень поспіль.

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради 24 травня

Пряма мова: "Уся Україна перебуває у "жовтій" зоні. У Донецькій області є незначне перевищення відсотка від епідпорогу, однак усі інші показники залишаються в нормі".

Деталі: За словами Шмигаля, на сьогодні зайнято 19,4 тисячі ліжок, що майже вдвічі менше, ніж було під час піку захворюваності. Також планомірно зменшується кількість активних хворих – наразі нездужають 176 тисяч осіб.

Прем’єр повідомив, що в країні провели 1 054 139 щеплень проти COVID-19 – понад 978 тисяч осіб отримали першу дозу, і майже 76 тисяч – закінчили вакцинацію другою дозою.

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