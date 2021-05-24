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Шмыгаль: В Украине 9 недель улучшается ситуация с COVID

Понедельник, 24 мая 2021, 15:06
Шмыгаль: В Украине 9 недель улучшается ситуация с COVID
Фото kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, в Украине наблюдается положительная динамика относительно заболеваемости коронавирусом – все эпидемические показатели улучшаются девятую неделю подряд.

Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания 24 мая

Прямая речь: "Вся Украина находится в "желтой" зоне. В Донецкой области есть незначительное превышение процента эпидпорога, но все другие показатели остаются в норме".

Детали: По словам Шмыгаля, сегодня занято 19,4 тысячи коек, что почти вдвое меньше, чем во время пика заболеваемости. Также планомерно уменьшается количество активных больных – сейчас болеют 176 000 человек.

Премьер сообщил, что в стране провели 1 054 139 прививок против COVID-19 – более 978 000 человек получили первую дозу, и почти 76 000 – закончили вакцинацию второй дозой.

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Предыстория:

  • В воскресенье 23 мая в Украине зафиксировали 1 334 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 6 999 человек, умерли 68 больных. Такое относительно невысокое количество случаев коронавируса за сутки зафиксировано впервые с 12 августа 2020 года.

Украинская правда

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Темы: Шмыгалькоронавирус
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