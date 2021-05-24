Шмыгаль: В Украине 9 недель улучшается ситуация с COVID
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, в Украине наблюдается положительная динамика относительно заболеваемости коронавирусом – все эпидемические показатели улучшаются девятую неделю подряд.
Источник: Офис президента по результатам селекторного совещания 24 мая
Прямая речь: "Вся Украина находится в "желтой" зоне. В Донецкой области есть незначительное превышение процента эпидпорога, но все другие показатели остаются в норме".
Детали: По словам Шмыгаля, сегодня занято 19,4 тысячи коек, что почти вдвое меньше, чем во время пика заболеваемости. Также планомерно уменьшается количество активных больных – сейчас болеют 176 000 человек.
Премьер сообщил, что в стране провели 1 054 139 прививок против COVID-19 – более 978 000 человек получили первую дозу, и почти 76 000 – закончили вакцинацию второй дозой.
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Предыстория:
- В воскресенье 23 мая в Украине зафиксировали 1 334 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 6 999 человек, умерли 68 больных. Такое относительно невысокое количество случаев коронавируса за сутки зафиксировано впервые с 12 августа 2020 года.