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Закон щодо "листів щастя" для водіїв набув чинності

Понеділок, 24 травня 2021, 15:18
Закон щодо листів щастя для водіїв набув чинності

В Україні 23 травня набув чинності Закон № 1438-ІХ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов".

Джерело: "Голос України"               

Деталі: Більшість автомобілістів сплачує штрафи за порушення правил дорожнього руху, що зафіксовані в режимі фото- та відеозйомки, через особистий кабінет водія у перші десять днів після порушення, оскільки в цей період діє 50-відсоткова знижка.

Проте в такому випадку все одно відправлялася постанова на пошту порушника. Це призводило до плутанини та в деяких випадках – до повторної оплати штрафу.

Тепер, у разі сплати штрафу, листи не надсилаються.

Що було раніше: Цей закон 29 квітня ухвалила Верховна Рада.

Українська правда

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Теми: законодавствоавтоДТПштрафи
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