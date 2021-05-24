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Закон по "письмам счастья" для водителей вступил в силу

Понедельник, 24 мая 2021, 15:18

В Украине 23 мая вступил в силу закон № 1438-ИХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений".

Источник: "Голос України"

Детали: Большинство автомобилистов платит штрафы за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в режиме фото- и видеосъемки, через личный кабинет водителя в первые десять дней после нарушения, поскольку в этот период действует 50-процентная скидка.

Однако в таком случае все равно отправлялось постановление на почту нарушителя. Это приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа.

Теперь, в случае уплаты штрафа, письма не отправляются.

Что было раньше: Этот закон 29 апреля приняла Верховная Рада.

Украинская правда
Темы: законодательствоавтоДТПштрафы


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