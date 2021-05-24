Пожежа у COVID-лікарні: журналісти дізналися про можливі причини

Команда журналістів-розслідувачів "Суспільного" отримала документи, в яких вказані попередні причини загибелі чотирьох людей у Запорізькій обласній інфекційній лікарні. Ймовірно йдеться про коротке замикання у палаті, де перевищена концентрація кисню, який є вибухонебезпечним.

Джерело: "Суспільне" і його документальний фільм "Хвиля"

Деталі: В основу розслідування лягли відео, які надсилала своїм близьким і рідним лікарка-анестезіолог Ольга Гліва, що загинула в пожежі. Журналісти також опитали свідків трагедії, колег і друзів Ольги. Вони розповіли про численні порушення, від яких потерпали впродовж останніх пів року.

Серед іншого, вони повідомили про проблеми із киснем, які ставили під ризик життя пацієнтів, а також – про переповнені хворими бокси і відсутність достатньої кількості розеток для підключення апаратури.

Крім того, журналісти отримали і дослідили два документи, які були сформовані фахівцями після трагедії. Один з них – це акт головного управління Держпраці у Запорізькій області, яке має контролювати безпеку працівників на робочих місцях.

Серед причин, які могли спричинити загибель, згадується перевищена концентрація у повітрі палати кисню, який є вибухонебезпечним, також вигорання електричної проводки біля розеток.

Про попередні причини загоряння в лікарні журналісти дізналися з іншого документу. Це технічний висновок дослідно-випробувальної лабораторії Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Запорізькій області. Експерти ДСНС вказали дві ймовірні причини пожежі. Перша – це коротке замикання, механічне пошкодження ізоляції кабелів чи струмове перенавантаження в результаті великої кількості апаратури і малої кількості розеток.

Не виключають експерти також самозаймання: могла бути розгерметизація системи і витік кисню, тим паче, що "гумові перехідники для подачі кисню були змотані хірургічним пластиром".

У палаті, окрім іншого, стояли ще й ліжка з гідравлічним приводом, в якому використовують мастило – речовину, що заборонена у приміщеннях, де використовують кисень, оскільки при контакті з мастилом кисень утворює вибухонебезпечну суміш і може стати причиною загоряння чи навіть вибуху.

Наразі це – не остаточний висновок. У межах кримінального провадження проводиться комплексна експертиза, висновків якої ще немає. У зв’язку із цією трагедією слідчі поліції оголосили підозру завідувачу господарству лікарні – за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою і порушення правил пожежної безпеки.

Передісторія: 3-го лютого у Запоріжжі в обласній інфекційній лікарні в реанімаційному відділенні сталася пожежа. Загинули троє хворих та молода лікарка.