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Пожар в COVID-больнице: журналисты узнали о возможных причинах

Понедельник, 24 мая 2021, 16:41

Команда журналистов-расследователей "Суспильного" получила документы, в которых указаны предварительные причины гибели четырех человек в Запорожской областной инфекционной больнице. Вероятно, речь идет о коротком замыкании в палате, где превышена концентрация кислорода, который является взрывоопасным.

Источник: "Суспильне" и его документальный фильм "Волна"

Детали: В основу расследования легли видео, которые посылала своим близким и родным погибшая в пожаре врач-анестезиолог Ольга Глива. Журналисты также опросили свидетелей трагедии, коллег и друзей Ольги. Они рассказали о многочисленных нарушениях, от которых страдали в течение последнего полугода.

Среди прочего, они сообщили о проблемах с кислородом, которые ставили под угрозу жизни пациентов, а также - о переполненных больными боксах и отсутствии достаточного количества розеток для подключения аппаратуры.

Кроме того, журналисты получили и исследовали два документа, оформленных специалистами после трагедии. Один из них - это акт главного управления Гоструда в Запорожской области, ведомства, которое должно контролировать безопасность работников на рабочих местах.

Среди причин, которые могли привести к гибели, упоминается превышенная концентрация в воздухе палаты кислорода, который является взрывоопасным, и выгорание электрической проводки у розеток.

О предварительных причинах возгорания в больнице журналисты узнали из другого документа. Это техническое заключение опытно-испытательной лаборатории аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Запорожской области. Эксперты службы указали две возможные причины пожара. Первая - это короткое замыкание, механическое повреждение изоляции кабелей или токовая перегрузка в результате большого количества аппаратуры и малого количества розеток.

Не исключают эксперты также самовозгорания: могла быть разгерметизация системы и утечка кислорода, тем более, что "резиновые переходники для подачи кислорода были смотаные хирургическим пластырем".

В палате, кроме прочего, стояли еще и кровати с гидравлическим приводом, в котором используют смазку - вещество, которое запрещено в помещениях, где используют кислород, так как при контакте с маслом кислород образует взрывоопасную смесь и может стать причиной возгорания или даже взрыва.

Все это - не окончательный вывод. В рамках уголовного производства проводится комплексная экспертиза, результатов которой еще нет. В связи с этой трагедией следственные полиции объявили подозрение завхозу больницы - за нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и нарушение правил пожарной безопасности.

Предыстория: 3 февраля в Запорожье в областной инфекционной больнице в реанимационном отделении произошел пожар. Погибли трое больных и молодая врач.

Темы: пожарЗапорожьеСМИжертвы


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