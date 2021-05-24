Від Суркіса в УАФ пішов ще один зірковий ексдинамівець

Колишній головний тренер київського Олексій Михайлечнко буде працювати в Українській асоціації футболу на посаді першого віцепрезидента.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Таке рішення у понеділок 24 травня ухвалив Конгрес УАФ, що проходить у Харкові.

Михайличенко після закінчення кар`єри гравця перебував у "Динамо" на різних посадах. Двічі очолював київське "Динамо", а з 2010 року працював спортивним директором клубу з паузою, коли очолив першу команду. Також в активі Михайличенка і робота головним тренером національної збірної України.

На початку травня 2021 року стало відомо, що Михайличенко залишає столичний клуб.

Окрім Михайличенка в УАФ також працюють колишні динамівці Києва Олег Протасов (віце-президент УАФ) та два володаря "Золотого м`яча" - Ігор Бєланов та Олег Блохін.