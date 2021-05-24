От Суркиса в УАФ ушел еще один звездный экс-динамовец

Бывший главный тренер киевского Алексей Михайлечнко будет работать в Украинской ассоциации футбола в должности первого вице-президента.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Такое решение в понедельник 24 мая принял Конгресс УАФ, который проходит в Харькове.

Михайличенко после окончания карьеры игрока находился в "Динамо" на разных должностях. Дважды возглавлял киевское "Динамо", а с 2010 года работал спортивным директором клуба с паузой, когда возглавил первую команду. Также в активе Михайличенко и работа главным тренером национальной сборной Украины.

В начале мая 2021 года стало известно, что Михайличенко оставляет столичный клуб.

Кроме Михайличенко в УАФ также работают бывшие динамовцы Киева Олег Протасов (вице-президент УАФ) и два обладателя "Золотого мяча" - Игорь Беланов и Олег Блохин.