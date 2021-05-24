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"Прокурора" окупованого Алчевська засудили до 8 років за допомогу терористам

Понеділок, 24 травня 2021, 17:26

Так званого "прокурора" окупованого Алчевська заочно засудили до 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: Псевдопрокурорку Алчевська визнано винним у вчиненні умисних дій, направлених на діяльність у терористичній організації. Йдеться про терористичне угруповання "ЛНР", зокрема так звану "Генеральну прокуратуру".

Обвинувачення стверджує, що колишня співробітниця органів прокуратури Луганщини у 2015 році перейшла на сторону окупантів та очолила міську прокуратуру. Там вона забезпечувала виконання та дотримання незаконно виданих "законів ЛНР". 

Наразі засуджена переховуються від органів слідства та суду. Як тільки її затримають, вона почне відбувати покарання. 

Українська правда
Теми: прокуратураОРДЛОсуд


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