"Прокурора" оккупированного Алчевска приговорили к 8 годам за помощь террористам

Так называемого "прокурора" оккупированного Алчевска заочно приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: Псевдопрокурора Алчевска признано виновным в совершении умышленных действий, направленных на деятельность в террористической организации. Речь идет о террористической группировке "ЛНР", в частности так называемой "Генеральной прокуратуре".

Обвинение утверждает, что бывшая сотрудница органов прокуратуры Луганщины в 2015 году перешла на сторону оккупантов и возглавила городскую прокуратуру. Там она обеспечивала выполнение и соблюдение незаконно выданных "законов ЛНР".

Сейчас осужденная скрываются от органов следствия и суда. Как только ее задержат, она начнет отбывать наказание.