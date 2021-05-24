Бойовики здійснили 4 обстріли на Донбасі, ЗСУ відповіли
Понеділок, 24 травня 2021, 18:01
Протягом понеділка, 24 травня, російсько-окупаційні війська здійснили чотири провокаційних обстріли позицій українських захисників, ті відкрили вогонь у відповідь. З нашого боку без жертв.
Джерело: штаб операції Об'єднаних сил на сайті Міністерства оборони
Деталі: Поблизу населених пунктів Авдіївка та Невельське найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.
У передмісті селища Південне ворог використав автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
Українська правда