Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе, ВСУ ответили
Понедельник, 24 мая 2021, 18:01
В течение понедельника, 24 мая, российско-оккупационные войска осуществили четыре провокационных обстрела позиций украинских защитников, те открыли ответный огонь. С нашей стороны без жертв.
Источник: штаб операции Объединенных сил на сайте Министерства обороны
Детали: Вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельске наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Водяного противник совершил обстрел с ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
В пригороде поселка Южное враг использовал автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
Украинская правда