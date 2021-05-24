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Боевики совершили 4 обстрела на Донбассе, ВСУ ответили

Понедельник, 24 мая 2021, 18:01

В течение понедельника, 24 мая, российско-оккупационные войска осуществили четыре провокационных обстрела позиций украинских защитников, те открыли ответный огонь. С нашей стороны без жертв.

Источник: штаб операции Объединенных сил на сайте Министерства обороны

Детали: Вблизи населенных пунктов Авдеевка и Невельске наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Водяного противник совершил обстрел с ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В пригороде поселка Южное враг использовал автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаООСОРДЛО


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