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Кабмін збереться терміново: вирішуватимуть, як зупинити авіасполучення з Білоруссю

Понеділок, 24 травня 2021, 18:23

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль екстрено скликає позачергове засідання уряду для вирішення питання про заборону авіасполучення із Білоруссю. 

Джерело: Шмигаль у Telegram 

Пряма мова: "На доручення Президента України Володимира Зеленського, у вівторок, 25 травня, скликаю позачергове засідання Уряду, де буде розглянуто питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю". 

Деталі: Зазначається, що МЗС та Мінінфраструктури вже готує пакет відповідних рішень. 

Що передувало: Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для авіаперельотів з України та до нашої держави.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівавіа


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