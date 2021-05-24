Кабмін збереться терміново: вирішуватимуть, як зупинити авіасполучення з Білоруссю

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль екстрено скликає позачергове засідання уряду для вирішення питання про заборону авіасполучення із Білоруссю.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова: "На доручення Президента України Володимира Зеленського, у вівторок, 25 травня, скликаю позачергове засідання Уряду, де буде розглянуто питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю".

Деталі: Зазначається, що МЗС та Мінінфраструктури вже готує пакет відповідних рішень.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для авіаперельотів з України та до нашої держави.