Кабмин соберется срочно: будут решать, как остановить авиасообщение с Беларусью
Понедельник, 24 мая 2021, 18:23
Премьер-министр Денис Шмыгаль экстренно созывает внеочередное заседание правительства для решения вопроса о запрете авиасообщение с Беларусью.
Источник: Шмыгаль в Telegram
Прямая речь: "По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос о авиасообщение между Украиной и Беларусью".
Детали: Отмечается, что МИД и Мининфраструктуры уже готовит пакет соответствующих решений.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для авиаперелетов из Украины и в нашу страну.
Украинская правда