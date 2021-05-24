Кабмин соберется срочно: будут решать, как остановить авиасообщение с Беларусью

Премьер-министр Денис Шмыгаль экстренно созывает внеочередное заседание правительства для решения вопроса о запрете авиасообщение с Беларусью.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь: "По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос о авиасообщение между Украиной и Беларусью".

Детали: Отмечается, что МИД и Мининфраструктуры уже готовит пакет соответствующих решений.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для авиаперелетов из Украины и в нашу страну.