СБУ шукає на Дніпропетровщині осіб, які придбали довідки про відсутність COVID 

Служба безпеки України заблокувала чергову схему видачі медичних довідок про фейкову відсутність коронавірусу в одному із медичних закладів Дніпропетровської області, наразі шукають тих, хто скористався "послугою".

Джерело: СБУ

Дослівно: "За даними досудового слідства, посадовець одного із медичних закладів Дніпропетровського регіону спільно з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальсифікованих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19. Замовники планували виїхати за кордон або відвідати санаторно-курортні заклади в Україні".

Деталі: Довідки видавались без проведення відповідних обстежень та аналізів.

Вартість папірця складала до тисячі гривень, залежно від терміновості його отримання.

Слідство вважає, що схема існувала з початку року, а щодня видавалось, у середньому, 5 таких довідок.

Викрили медичного працівника під час передачі замовнику 8 довідок із негативними результатами тестів на осіб, у яких навіть не відбирався біоматеріал для проведення тестування.

Наразі відкрито провадження за статтею "Службове підроблення", а організатору вже повідомлено про підозру.

Встановлюються інші особи, можливо причетні до незаконної оборудки, а також усі громадяни, які скористалися нелегальними послугами медпрацівника.

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