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СБУ шукає на Дніпропетровщині осіб, які придбали довідки про відсутність COVID 

Понеділок, 24 травня 2021, 19:31

Служба безпеки України заблокувала чергову схему видачі медичних довідок про фейкову відсутність коронавірусу в одному із медичних закладів Дніпропетровської області, наразі шукають тих, хто скористався "послугою".

Джерело: СБУ

Дослівно: "За даними досудового слідства, посадовець одного із медичних закладів Дніпропетровського регіону спільно з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальсифікованих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19. Замовники планували виїхати за кордон або відвідати санаторно-курортні заклади в Україні".

Деталі: Довідки видавались без проведення відповідних обстежень та аналізів. 

Вартість папірця складала до тисячі гривень, залежно від терміновості його отримання. 

Слідство вважає, що схема існувала з початку року, а щодня видавалось, у середньому, 5 таких довідок. 

Викрили медичного працівника під час передачі замовнику 8 довідок із негативними результатами тестів на осіб, у яких навіть не відбирався біоматеріал для проведення тестування.

 

Наразі відкрито провадження за статтею "Службове підроблення", а організатору вже повідомлено про підозру.  

Встановлюються інші особи, можливо причетні до незаконної оборудки, а також усі громадяни, які скористалися нелегальними послугами медпрацівника.

Нагадаємо:

  • Це не перший випадок продажу підроблених довідок про відсутність коронавірусу. Так, на початку березня у Києві правоохоронці викрили двох шахраїв, які за 550 гривень друкували довідки про відсутність захворювання на Covid-19 із підробленою печаткою одного зі столичних медичних центрів.
  • Пізніше на аналогічній "роботі" викрили двох мешканців столиці. 
  • У січні також повідомлялось, що у Києві викрили чоловіка, який продавав фейкові довідки про негативний тест на COVID.

Українська правда
Теми: СБУкоронавірус


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