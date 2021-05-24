СБУ шукає на Дніпропетровщині осіб, які придбали довідки про відсутність COVID
Служба безпеки України заблокувала чергову схему видачі медичних довідок про фейкову відсутність коронавірусу в одному із медичних закладів Дніпропетровської області, наразі шукають тих, хто скористався "послугою".
Джерело: СБУ
Дослівно: "За даними досудового слідства, посадовець одного із медичних закладів Дніпропетровського регіону спільно з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальсифікованих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19. Замовники планували виїхати за кордон або відвідати санаторно-курортні заклади в Україні".
Деталі: Довідки видавались без проведення відповідних обстежень та аналізів.
Вартість папірця складала до тисячі гривень, залежно від терміновості його отримання.
Слідство вважає, що схема існувала з початку року, а щодня видавалось, у середньому, 5 таких довідок.
Викрили медичного працівника під час передачі замовнику 8 довідок із негативними результатами тестів на осіб, у яких навіть не відбирався біоматеріал для проведення тестування.
Наразі відкрито провадження за статтею "Службове підроблення", а організатору вже повідомлено про підозру.
Встановлюються інші особи, можливо причетні до незаконної оборудки, а також усі громадяни, які скористалися нелегальними послугами медпрацівника.
Нагадаємо:
- Це не перший випадок продажу підроблених довідок про відсутність коронавірусу. Так, на початку березня у Києві правоохоронці викрили двох шахраїв, які за 550 гривень друкували довідки про відсутність захворювання на Covid-19 із підробленою печаткою одного зі столичних медичних центрів.
- Пізніше на аналогічній "роботі" викрили двох мешканців столиці.
- У січні також повідомлялось, що у Києві викрили чоловіка, який продавав фейкові довідки про негативний тест на COVID.