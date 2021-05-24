Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ шукає на Дніпропетровщині осіб, які придбали довідки про відсутність COVID 

Понеділок, 24 травня 2021, 19:31
СБУ шукає на Дніпропетровщині осіб, які придбали довідки про відсутність COVID 

Служба безпеки України заблокувала чергову схему видачі медичних довідок про фейкову відсутність коронавірусу в одному із медичних закладів Дніпропетровської області, наразі шукають тих, хто скористався "послугою".

Джерело: СБУ

Дослівно: "За даними досудового слідства, посадовець одного із медичних закладів Дніпропетровського регіону спільно з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальсифікованих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19. Замовники планували виїхати за кордон або відвідати санаторно-курортні заклади в Україні".

Деталі: Довідки видавались без проведення відповідних обстежень та аналізів. 

Вартість папірця складала до тисячі гривень, залежно від терміновості його отримання. 

Слідство вважає, що схема існувала з початку року, а щодня видавалось, у середньому, 5 таких довідок. 

Викрили медичного працівника під час передачі замовнику 8 довідок із негативними результатами тестів на осіб, у яких навіть не відбирався біоматеріал для проведення тестування.

 

Наразі відкрито провадження за статтею "Службове підроблення", а організатору вже повідомлено про підозру.  

Встановлюються інші особи, можливо причетні до незаконної оборудки, а також усі громадяни, які скористалися нелегальними послугами медпрацівника.

Нагадаємо:

  • Це не перший випадок продажу підроблених довідок про відсутність коронавірусу. Так, на початку березня у Києві правоохоронці викрили двох шахраїв, які за 550 гривень друкували довідки про відсутність захворювання на Covid-19 із підробленою печаткою одного зі столичних медичних центрів.
  • Пізніше на аналогічній "роботі" викрили двох мешканців столиці. 
  • У січні також повідомлялось, що у Києві викрили чоловіка, який продавав фейкові довідки про негативний тест на COVID.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
СБУ
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
Усі новини...
Реклама: