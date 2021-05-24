СБУ ищет на Днепропетровщине лиц, которые приобрели справки об отсутствии COVID
Служба безопасности Украины заблокировала очередную схему выдачи медицинских справок о фейковой отсутствии коронавируса в одном из медицинских учреждений Днепропетровской области, в настоящее время ищут тех, кто воспользовался "услугой".
Источник: СБУ
Дословно: "По данным предварительного следствия, чиновник одного из медицинских учреждений Днепропетровского региона совместно с представителями туроператоров внедрил схему выдачи фальсифицированных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Заказчики планировали выехать за границу или посетить санаторно-курортные учреждения в Украине".
Детали: Справки выдавались без проведения соответствующих обследований и анализов.
Стоимость бумажки составляла до тысячи гривен, в зависимости от срочности его получения.
Следствие считает, что схема существовала с начала года, а ежедневно выдавалось в среднем 5 таких справок.
Разоблачили медицинского работника во время передачи заказчику 8 справок с отрицательными результатами тестов на лиц, у которых даже не отбирался биоматериал для проведения тестирования.
Сейчас открыто производство по статье "Служебный подлог", а организатору уже сообщено о подозрении.
Устанавливаются другие лица, возможно причастные к незаконной сделки, а также все граждане, которые воспользовались нелегальными услугами медработника.
Напомним:
- Это не первый случай продажи поддельных справок об отсутствии коронавируса. Так, в начале марта в Киеве правоохранители разоблачили двух мошенников, которые за 550 гривен печатали справки об отсутствии заболевания Covid-19 с поддельной печатью одного из столичных медицинских центров.
- Позже на аналогичной "работе" разоблачили двух жителей столицы.
- В январе также сообщалось, что в Киеве разоблачили мужчину, который продавал фейковые справки о отрицательный тест на COVID-19.