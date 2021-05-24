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СБУ ищет на Днепропетровщине лиц, которые приобрели справки об отсутствии COVID

Понедельник, 24 мая 2021, 19:31
СБУ ищет на Днепропетровщине лиц, которые приобрели справки об отсутствии COVID

Служба безопасности Украины заблокировала очередную схему выдачи медицинских справок о фейковой отсутствии коронавируса в одном из медицинских учреждений Днепропетровской области, в настоящее время ищут тех, кто воспользовался "услугой".

Источник: СБУ

Дословно: "По данным предварительного следствия, чиновник одного из медицинских учреждений Днепропетровского региона совместно с представителями туроператоров внедрил схему выдачи фальсифицированных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Заказчики планировали выехать за границу или посетить санаторно-курортные учреждения в Украине".

Детали: Справки выдавались без проведения соответствующих обследований и анализов.

Стоимость бумажки составляла до тысячи гривен, в зависимости от срочности его получения.

Следствие считает, что схема существовала с начала года, а ежедневно выдавалось в среднем 5 таких справок.

Разоблачили медицинского работника во время передачи заказчику 8 справок с отрицательными результатами тестов на лиц, у которых даже не отбирался биоматериал для проведения тестирования.

 

Сейчас открыто производство по статье "Служебный подлог", а организатору уже сообщено о подозрении.

Устанавливаются другие лица, возможно причастные к незаконной сделки, а также все граждане, которые воспользовались нелегальными услугами медработника.

Напомним:

  • Это не первый случай продажи поддельных справок об отсутствии коронавируса. Так, в начале марта в Киеве правоохранители разоблачили двух мошенников, которые за 550 гривен печатали справки об отсутствии заболевания Covid-19 с поддельной печатью одного из столичных медицинских центров.
  • Позже на аналогичной "работе" разоблачили двух жителей столицы.
  • В январе также сообщалось, что в Киеве разоблачили мужчину, который продавал фейковые справки о отрицательный тест на COVID-19.

Украинская правда
Темы: СБУкоронавирус
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