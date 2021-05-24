Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ICAO екстрено збереться через ситуацію із літаком Ryanair в Білорусі

Понеділок, 24 травня 2021, 20:22

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) терміново збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту. 

Джерело: ICAO у Twitter 

Дослівно: "Президент Ради ICAO скликав термінове засідання 36 дипломатичних представників у Раді ICAO на 27 травня з приводу інцидента, пов’язаного із рейсом Ryanair FR4978 у повітряному просторі Білорусі".

Деталі: Раніше в організації висловлювали стурбованість через примусову посадку цивільного літака у Мінську. 

Передісторія: 

  • 23 травня За вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
  • Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.
  • Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.
  • У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для авіаперельотів з України та до нашої держави.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"

Українська правда
Теми: авіаБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кабмін збереться терміново: вирішуватимуть, як зупинити авіасполучення з Білоруссю

Зеленський доручив уряду зупинити авіасполучення з Білоруссю

У "Слузі народу" пояснили, за що вигнали Шевченка

Перша держава ЄС заборонила всі авіарейси, які проходять через Білорусь

Закон щодо "листів щастя" для водіїв набув чинності

спискиАудит держдач: кого може торкнутися виселення

Усі новини...
авіа
Лондон натякає на причетність РФ до подій з літаком Ryanair
Швеція рекомендувала своїм авіакомпаніям не літати над Білоруссю
Лондон заборонив "Белавіа" літати в Британію, вимагає у своїх перевізників уникати Білорусі
Останні новини
20:57
Україна перенаправляє всі рейси в обхід Білорусі – Данілов
20:37
Лондон натякає на причетність РФ до подій з літаком Ryanair
20:33
Офіційний курс: гривня зміцніла до долара
20:22
ICAO екстрено збереться через ситуацію із літаком Ryanair в Білорусі
19:54
Швеція рекомендувала своїм авіакомпаніям не літати над Білоруссю
19:43
"Роснефть" відновила поставки дизпалива в Україну – ЗМІ
19:31
СБУ шукає на Дніпропетровщині осіб, які придбали довідки про відсутність COVID 
19:05
Латвія висилає білоруських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Мінська
18:57
Білорусь висилає посла та весь персонал посольства Латвії в Мінську
18:56
Земельна реформа збільшить ВВП на 1,5% – Милованов
Усі новини...