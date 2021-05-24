ICAO екстрено збереться через ситуацію із літаком Ryanair в Білорусі

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) терміново збереться через інцидент із літаком Ryanair FR4978, який Білорусь примусово посадила у своєму аеропорту.

Джерело: ICAO у Twitter

Дослівно: "Президент Ради ICAO скликав термінове засідання 36 дипломатичних представників у Раді ICAO на 27 травня з приводу інцидента, пов’язаного із рейсом Ryanair FR4978 у повітряному просторі Білорусі".

Деталі: Раніше в організації висловлювали стурбованість через примусову посадку цивільного літака у Мінську.

Передісторія:

23 травня За вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс, на якому перебував опозиціонер, колишній редактор телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки. Польща та Литва назвали вимушену посадку у Мінську літака Афіни - Вільнюс актом державного тероризму.

Очільники комітетів у закордонних справах Сенату США і парламентів низки європейських країн закликали тимчасово заборонити польоти міжнародних рейсів над Білоруссю після інциденту.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.

Президент Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати рішення щодо припинення прямого авіасполучення між Україною та Білоруссю і закриття повітряного простору Білорусі для авіаперельотів з України та до нашої держави.

Детальніше читайте у статті – "Тероризм від Лукашенка: чим загрожує диктатору Ryanair-конфлікт із Заходом"